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Режим лечения пациентов с коронавирусом на дому продлен до понедельника, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве до 6 апреля продлен порядок по лечению пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на дому.... "В Москве до 6 апреля продлен порядок по лечению пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на дому.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов нефтяных компаний BP, Royal Dutch Shell и Total на "негативный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Рейтинг эмитента BP был подтвержден на уровне "А1", Shell -... Рейтинг эмитента BP был подтвержден на уровне "А1", Shell -... читать дальше

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Российские рыбопромышленники с начала года увеличили объем добычи водных биоресурсов на 6,7%, или на 87,36 тыс. тонн, по сравнению с показателем на 1 апреля 2019 года, до 1,4 млн тонн, сообщило Росрыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов рыбы... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов рыбы... читать дальше

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Долгосрочным клиентам АЛРОСА, которые сейчас не имеют возможности приобретать алмазы, разрешено в апреле не приобретать алмазы и перенести контрактный объем на последующие периоды 2020 года, сообщили в компании. "Клиенты, которые выразят потребность в покупке алмазного... "Клиенты, которые выразят потребность в покупке алмазного... читать дальше

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Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма. "К настоящему времени практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на... "К настоящему времени практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в феврале 2020 года осталась на уровне 7,4%, как и в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Это самый низкий показатель, зарегистрированный в зоне евро с марта 2008 года. Эксперты ожидали... читать дальше

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Минфин подготовил положительный отзыв на предложенные группой депутатов поправки в закон об организации страхового дела в РФ, которые предусматривают усиление полномочий ЦБ по противодействию вывода активов из страховых компаний. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду, при этом акции крупнейших британских банков заметно дешевеют после их решения об отмене дивидендов за прошлый год Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:34 снизился на... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:34 снизился на... читать дальше

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Рост волатильности на российском финансовом рынке в начале 2020 года привлек ориентированных на риск частных инвесторов, которые в январе-феврале активно покупали подешевевшие активы. По оценкам аналитиков Банка России, приток продолжался и в марте, замедлившись к концу... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,1246 руб. По... читать дальше

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Крупнейшие банки Великобритании объявили об отмене выплаты дивидендов за прошлый год на фоне пандемии COVID-19 после соответствующей рекомендации Управления пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA). О таком решении, в частности,... О таком решении, в частности,... читать дальше

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За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 440 в 35 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Всего в РФ, по данным на среду, зарегистрировано 2 тыс. 777... Всего в РФ, по данным на среду, зарегистрировано 2 тыс. 777... читать дальше

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ЦБ РФ 30 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,95 млрд рублей, следует из данных Банка России. Как сообщалось ранее, регулятор 27 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,29 млрд рублей, 26 марта ЦБ - на 13,28 млрд руб. Как сообщалось ранее, регулятор 27 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,29 млрд рублей, 26 марта ЦБ - на 13,28 млрд руб. ЦБ с 10 марта... ЦБ с 10 марта... читать дальше

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Экспортный магистральный газопровод "Сила Сибири" из России в Китай возобновил работу после двухнедельного профилактического обслуживания, сообщили журналистам в Управлении информации ПАО "Газпром". "31 марта на газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые... "31 марта на газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые... читать дальше

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Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов нефтяных компаний BP и Total на "негативный" со "стабильного", говорится в сообщениимеждународного рейтингового агентства. Рейтинг британской BP был подтвержден на уровне "А1". Рейтинг британской BP был подтвержден на уровне "А1". "Изменение прогноза рейтингов... "Изменение прогноза рейтингов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1155 руб. Минимальный курс юаня составил 11,08 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,08 руб., максимальный -... читать дальше

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