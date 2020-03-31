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31 марта 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,4728 руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4728 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,975 руб., максимальный - 79,41 руб. Было заключено 17582 сделки. Объем торгов составил 61930,67 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,5725 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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