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31 марта 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1312 руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1312 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0979 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 30 сделок. Объем торгов составил 66,3 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,109 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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31 марта 2020 года 17:35
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.31 марта 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4728 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,975 руб.,... читать дальше
.31 марта 2020 года 17:24
Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит Минтранс РФ распространить на аэропорты отсрочку по уплате налогов, предусмотренную для организаций малого и среднего предпринимательства. С таким письмом к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху обратился президент МАА, гендиректор... читать дальше
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.31 марта 2020 года 17:07
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.31 марта 2020 года 17:01
Американские фондовые индексы теряют менее 1%. В понедельник все три основных индикатора - Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite - прибавили более 3%. По мнению экспертов, заметный рост рынка акций США на прошлой неделе и в понедельник обнадеживает, но в... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:56
Банк "ФК Открытие" принял решение установить две даты приобретения облигаций серий БО-08 и БО-09 в рамках оферт из-за введения нерабочих дней, говорится в сообщении кредитной организации. Так, к первоначальной дате исполнения оферт - 1-го апреля (рассчитанной без... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:52
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Совокупный объем ввода жилья в России по итогам 2019 года составил 82 млн кв.м, что на 8,4% превышает показатель годом ранее, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на уточненные данные Росстата. "Это на 1,7 млн кв.м больше, чем в соответствии с предварительными оценками", - говорится в... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:31
Федеральная резервная система объявила сегодня о запуске нового механизма временного кредитования, который позволит иностранным центробанкам осуществлять операции РЕПО, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. Таким образом, ЦБ других стран и другие международные... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:17
Совет Федерации на внеочередном заседании во вторник одобрил закон, наделяющий все регионы РФ правом с 1 июля 2020 г. вводить на своих территориях специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых)... читать дальше
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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,88 пункта (1,844%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2526,13 (+3,81%) пункта,... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:09
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.31 марта 2020 года 16:02
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.31 марта 2020 года 16:01
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.31 марта 2020 года 15:58
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