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Общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ в 2019 году снизился на 10% и составил примерно 66 млрд рублей по сравнению с 73 млрд рублей в 2018 году, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2019... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4728 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,975 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,975 руб.,... читать дальше

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Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит Минтранс РФ распространить на аэропорты отсрочку по уплате налогов, предусмотренную для организаций малого и среднего предпринимательства. С таким письмом к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху обратился президент МАА, гендиректор... читать дальше

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ВТБ разместил 15,79% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-54 на 157,888 млн рублей, 7,87% бондов серии Б-1-65 на 78,691 млн рублей и 4,35% выпуска Б-1-60 на 130,426 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 16 по 27... Сбор заявок на выпуски проходил с 16 по 27... читать дальше

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"Роснано" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,65-8,85% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,65-8,85% годовых. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Американские фондовые индексы теряют менее 1%. В понедельник все три основных индикатора - Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite - прибавили более 3%. По мнению экспертов, заметный рост рынка акций США на прошлой неделе и в понедельник обнадеживает, но в... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" принял решение установить две даты приобретения облигаций серий БО-08 и БО-09 в рамках оферт из-за введения нерабочих дней, говорится в сообщении кредитной организации. Так, к первоначальной дате исполнения оферт - 1-го апреля (рассчитанной без... Так, к первоначальной дате исполнения оферт - 1-го апреля (рассчитанной без... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в январе 2020 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда экономика показала повышение на 0,3%, сообщает Статистическое управление страны. Аналитики ожидали, что показатель увеличился на 0,2%. По сравнению с... По сравнению с... читать дальше

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Совокупный объем ввода жилья в России по итогам 2019 года составил 82 млн кв.м, что на 8,4% превышает показатель годом ранее, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на уточненные данные Росстата. "Это на 1,7 млн кв.м больше, чем в соответствии с предварительными оценками", - говорится в... читать дальше

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Федеральная резервная система объявила сегодня о запуске нового механизма временного кредитования, который позволит иностранным центробанкам осуществлять операции РЕПО, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. Таким образом, ЦБ других стран и другие международные... Таким образом, ЦБ других стран и другие международные... читать дальше

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Совет Федерации на внеочередном заседании во вторник одобрил закон, наделяющий все регионы РФ правом с 1 июля 2020 г. вводить на своих территориях специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых)... Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых)... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,88 пункта (1,844%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2526,13 (+3,81%) пункта,... читать дальше

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Ценовая война на нефтяном рынке, начатая Саудовской Аравией после провала сделки ОПЕК+, поставила под удар многих ее коллег по ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Не имея достаточных денежных ресурсов, а также возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю... Не имея достаточных денежных ресурсов, а также возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,84/80,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 80 коп., Cредний курс продажи упал...

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Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие правительству с 1 января по 31 декабря 2020 года продлевать сроки уплаты налогов. Документ (N862653-7) был разработан в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Правительство наделяется правом издавать... Правительство наделяется правом издавать... читать дальше

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Банк "Держава" определил ставку 28-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел... Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел... читать дальше

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