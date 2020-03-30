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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,1622 руб.
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30 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,1622 руб.
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30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 17050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1622 руб. Минимальный курс евро составил 87,57 руб., максимальный - 89,105 руб. К этому времени была заключена 8531 сделка. Объем торгов составил 30288,2 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,9475 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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