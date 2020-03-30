Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7412 руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 17594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7412 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,0925 руб., максимальный - 80,8 руб. Было заключено 17264 сделки. Объем торгов составил 56267,16 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,7625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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