Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4516 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2558 руб., максимальный - 11,97 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 367,54 млн руб., что на 105% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,497 руб. за юань.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4516 руб.

.

Минэкономразвития согласовало подготовленный Минсельхозом проект постановления о введении квоты на экспорт некоторых видов зерна из РФ. "Мы согласовали проект постановления 27 марта в рамках работы по борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба... "Мы согласовали проект постановления 27 марта в рамках работы по борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба... читать дальше

.

Аэропорты РФ по состоянию на 29 марта фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА). "Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%", - говорится в сообщении. Как уточняется,... Как уточняется,... читать дальше

.

После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,99 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2406,1 пункта. Максимальное... читать дальше

.

Максимальное значение за месяц (с 29 февраля по 30 марта) - 78,0895 руб. за доллар, минимальное значение - 65,1247 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 12,26 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Аналитики интернет-компании "Яндекс" рассчитали индекс самоизоляции, который будет оценивать уровень присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5 (5 - наименьшее количество людей на улицах, 0 - максимальное). Для расчёта индекса используются обезличенные данные об... Для расчёта индекса используются обезличенные данные об... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,22/89,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 220 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,32/81,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 269 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,09/81,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 183 коп., Cредний курс продажи...

.

Американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который вероятно, будет масштабнее предыдущего, пишет The Wall Street Journal. При этом... читать дальше

.

Аграрии РФ к 27 марта этого года провели сев на 1,4 млн га, что на 1,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Из 18,3 млн га озимых культур подкормлено 10,6 млн га (57,8% к площади сева). На 27 марта 2019 года этот показатель составлял 5,9... Из 18,3 млн га озимых культур подкормлено 10,6 млн га (57,8% к площади сева). На 27 марта 2019 года этот показатель составлял 5,9... читать дальше

.

Удешевление североморского эталона нефти (Brent) привело к тому, что стоимость партий Urals в Северо-Западной Европе в пятницу на прошлой неделе снизилась до $16,20/барр. (CIF Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 г., пишет ценовое агентство Argus. "За... "За... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились, исключением стала австралийская биржа, взлетевшая на 7%. Японский Nikkei 225 к закрытию торгов упал на 1,57%. Японский Nikkei 225 к закрытию торгов упал на 1,57%. Акции SoftBank Group подешевели... Акции SoftBank Group подешевели... читать дальше

.

Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 302 в 35 регионах", - говорится в... читать дальше

.

Московские власти с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в столице, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан, сказал столичный градоначальник Сергей Собянин. "По мере... "По мере... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 15722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,8954 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 2,16 руб. и составил 79,8954 руб.... читать дальше

.