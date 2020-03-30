30 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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30 марта 2020 года 13:34
Минэкономразвития согласовало подготовленный Минсельхозом проект постановления о введении квоты на экспорт некоторых видов зерна из РФ.
"Мы согласовали проект постановления 27 марта в рамках работы по борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:22
Аэропорты РФ по состоянию на 29 марта фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА). "Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%", - говорится в сообщении.
Как уточняется,... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,99 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2406,1 пункта. Максимальное... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 29 февраля по 30 марта) - 78,0895 руб. за доллар, минимальное значение - 65,1247 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 12,26 руб.
Это автоматическое сообщение.
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30 марта 2020 года 13:05
Аналитики интернет-компании "Яндекс" рассчитали индекс самоизоляции, который будет оценивать уровень присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5 (5 - наименьшее количество людей на улицах, 0 - максимальное).
Для расчёта индекса используются обезличенные данные об... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,22/89,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 220 коп., Cредний курс продажи вырос...
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30 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,32/81,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 269 коп., средний...
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30 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,09/81,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 183 коп., Cредний курс продажи...
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30 марта 2020 года 12:48
Американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который вероятно, будет масштабнее предыдущего, пишет The Wall Street Journal. При этом... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:35
Аграрии РФ к 27 марта этого года провели сев на 1,4 млн га, что на 1,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.
Из 18,3 млн га озимых культур подкормлено 10,6 млн га (57,8% к площади сева). На 27 марта 2019 года этот показатель составлял 5,9... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:26
Удешевление североморского эталона нефти (Brent) привело к тому, что стоимость партий Urals в Северо-Западной Европе в пятницу на прошлой неделе снизилась до $16,20/барр. (CIF Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 г., пишет ценовое агентство Argus.
"За... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:18
По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились, исключением стала австралийская биржа, взлетевшая на 7%.
Японский Nikkei 225 к закрытию торгов упал на 1,57%.
Акции SoftBank Group подешевели... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:09
Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 302 в 35 регионах", - говорится в... читать дальше
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30 марта 2020 года 11:54
Московские власти с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в столице, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан, сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.
"По мере... читать дальше
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30 марта 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 15722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,8954 руб. По... читать дальше
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30 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 2,16 руб. и составил 79,8954 руб.... читать дальше
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