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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга...
 
Процедуру личного банкротства предлагают упростить
Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуру банкротства во внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс....
 
Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%
Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он...
 
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28 марта 2020 года 17:57
Россия с 30 марта временно закрывает госграницу
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России.

"В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О...    читать дальше
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28 марта 2020 года 17:41
Росавиации выделят 1,5 млрд руб. на возмещение авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из других стран
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд. рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются "в целях предоставления в 2020 году субсидий...    читать дальше
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28 марта 2020 года 16:58
В Москве в этом году построят еще три станции метро
Строительство еще трех станций метро в Москве на Большой кольцевой линии планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы по строительству метро ведутся ударными темпами....    читать дальше
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28 марта 2020 года 16:05
Трубоукладчик "Газпрома" перешел из вод Индийского океана в Атлантику
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.

Краново-монтажное трубоукладочное судно...    читать дальше
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28 марта 2020 года 15:11
Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства в Подмосковье
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании из федерального бюджета мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области, сообщает в субботу официальный сайт...    читать дальше
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28 марта 2020 года 14:49
Роспотребнадзор: в России под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 166 тыс. человек
Российские медики наблюдают за 166,7 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор в субботу. "Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по...    читать дальше
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28 марта 2020 года 14:24
В январе-феврале российские банки увеличили выдачу ипотечных кредитов на 15,6%
Банки РФ в январе-феврале 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 456,4 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (394,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом количество...    читать дальше
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28 марта 2020 года 13:52
В текущем году Россия увеличит производство ягод на 1,6%
Россия в 2020 году произведет 19 тыс. тонн ягод, что на 1,6% больше, чем годом ранее, прогнозирует Минсельхоз. В 2018 году было выращено 18,7 тыс. тонн ягод, что на 20% больше, чем в 2017 году (15,8 тыс. тонн). Их производством занимаются не только сельхозорганизации, но и...    читать дальше
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28 марта 2020 года 13:17
Карантинные меры в 2020 году будут главным образом влиять на рынок страхования жизни - ВСС
Бизнес страховщиков жизни попадает под мощное давление из-за мер карантинного характера, свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и опросы "Интерфакса".

"Против страховщиков жизни сегодня работает действующий порядок, который требует личного...    читать дальше
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28 марта 2020 года 12:58
Шереметьево уточнило список рейсов, выполнение которых переводится из закрываемого терминала D в терминал B
Аэропорт "Шереметьево" уточнил, какие рейсы переводятся из закрываемого с 1 апреля терминала D в терминал внутренних линий B.

Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток,...    читать дальше
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28 марта 2020 года 12:43
Показатель EBITDA "Высочайшего" по МСФО снизился на 24%
EBITDA ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году сократилась на 24% - до 7,735 млрд рублей по сравнению с 10,206 млрд руб. в 2018 году, следует из отчетности компании по МСФО.

Снижение EBITDA по группе обусловлено снижением EBITDA Тарынского ГОКа, пояснили "Интерфаксу" в...    читать дальше
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28 марта 2020 года 12:18
"Аэроэкспресс" с 1 апреля отменяет ряд поездов в Шереметьево и Домодедово
"Аэроэкспресс" с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока сокращает график движения поездов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". "В связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы "Аэроэкспресс" временно отменяет несколько рейсов ранним утром и поздним...    читать дальше
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28 марта 2020 года 11:47
НМТП увеличил чистую прибыль по МСФО в 2019 году в 3,5 раза
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2019 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., до $943,28 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП сократилась на 8,9%, до $866 431 млн.

Показатель EBITDA снизился на 3,4%, до $646...    читать дальше
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28 марта 2020 года 11:20
Отношения России и Саудовской Аравии в нефтянке были и остаются хорошими - замглавы Минэнерго РФ
Отношения России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере были и остаются хорошими, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".

"С Саудовской Аравией у нас были разные точки зрения не относительно партнерства между странами или...    читать дальше
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28 марта 2020 года 11:07
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 564 тыс.
По состоянию на 03:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 564 тыс. 610 человек, 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За время с...    читать дальше
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28 марта 2020 года 10:51
Mastercard рекомендовал российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия
Платежная система Mastercard рекомендует российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе компании.

Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать...    читать дальше
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