Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России. "В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О... "В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд. рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Средства выделяются "в целях предоставления в 2020 году субсидий... Средства выделяются "в целях предоставления в 2020 году субсидий... читать дальше

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Строительство еще трех станций метро в Москве на Большой кольцевой линии планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы по строительству метро ведутся ударными темпами.... читать дальше

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Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов. Краново-монтажное трубоукладочное судно... Краново-монтажное трубоукладочное судно... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании из федерального бюджета мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области, сообщает в субботу официальный сайт... читать дальше

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Российские медики наблюдают за 166,7 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор в субботу. "Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по... читать дальше

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Банки РФ в январе-феврале 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 456,4 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (394,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом количество... При этом количество... читать дальше

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Россия в 2020 году произведет 19 тыс. тонн ягод, что на 1,6% больше, чем годом ранее, прогнозирует Минсельхоз. В 2018 году было выращено 18,7 тыс. тонн ягод, что на 20% больше, чем в 2017 году (15,8 тыс. тонн). Их производством занимаются не только сельхозорганизации, но и... читать дальше

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Бизнес страховщиков жизни попадает под мощное давление из-за мер карантинного характера, свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и опросы "Интерфакса". "Против страховщиков жизни сегодня работает действующий порядок, который требует личного... "Против страховщиков жизни сегодня работает действующий порядок, который требует личного... читать дальше

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Аэропорт "Шереметьево" уточнил, какие рейсы переводятся из закрываемого с 1 апреля терминала D в терминал внутренних линий B. Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток,... Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток,... читать дальше

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EBITDA ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году сократилась на 24% - до 7,735 млрд рублей по сравнению с 10,206 млрд руб. в 2018 году, следует из отчетности компании по МСФО. Снижение EBITDA по группе обусловлено снижением EBITDA Тарынского ГОКа, пояснили "Интерфаксу" в... Снижение EBITDA по группе обусловлено снижением EBITDA Тарынского ГОКа, пояснили "Интерфаксу" в... читать дальше

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"Аэроэкспресс" с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока сокращает график движения поездов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". "В связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы "Аэроэкспресс" временно отменяет несколько рейсов ранним утром и поздним... читать дальше

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Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2019 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., до $943,28 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП сократилась на 8,9%, до $866 431 млн. Показатель EBITDA снизился на 3,4%, до $646... Показатель EBITDA снизился на 3,4%, до $646... читать дальше

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Отношения России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере были и остаются хорошими, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". "С Саудовской Аравией у нас были разные точки зрения не относительно партнерства между странами или... "С Саудовской Аравией у нас были разные точки зрения не относительно партнерства между странами или... читать дальше

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По состоянию на 03:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 564 тыс. 610 человек, 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post. За время с... За время с... читать дальше

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Платежная система Mastercard рекомендует российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе компании. Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать... Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать... читать дальше

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