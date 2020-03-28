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28 марта 2020 года 17:57
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России. "В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О... читать дальше
.28 марта 2020 года 17:41
Росавиации выделят 1,5 млрд руб. на возмещение авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из других стран
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд. рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Средства выделяются "в целях предоставления в 2020 году субсидий... читать дальше
.28 марта 2020 года 16:58
Строительство еще трех станций метро в Москве на Большой кольцевой линии планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы по строительству метро ведутся ударными темпами.... читать дальше
.28 марта 2020 года 16:05
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов. Краново-монтажное трубоукладочное судно... читать дальше
.28 марта 2020 года 15:11
Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства в Подмосковье
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании из федерального бюджета мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области, сообщает в субботу официальный сайт... читать дальше
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Российские медики наблюдают за 166,7 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор в субботу. "Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по... читать дальше
.28 марта 2020 года 14:24
Банки РФ в январе-феврале 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 456,4 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (394,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом количество... читать дальше
.28 марта 2020 года 13:52
Россия в 2020 году произведет 19 тыс. тонн ягод, что на 1,6% больше, чем годом ранее, прогнозирует Минсельхоз. В 2018 году было выращено 18,7 тыс. тонн ягод, что на 20% больше, чем в 2017 году (15,8 тыс. тонн). Их производством занимаются не только сельхозорганизации, но и... читать дальше
.28 марта 2020 года 13:17
Бизнес страховщиков жизни попадает под мощное давление из-за мер карантинного характера, свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и опросы "Интерфакса". "Против страховщиков жизни сегодня работает действующий порядок, который требует личного... читать дальше
.28 марта 2020 года 12:58
Шереметьево уточнило список рейсов, выполнение которых переводится из закрываемого терминала D в терминал B
Аэропорт "Шереметьево" уточнил, какие рейсы переводятся из закрываемого с 1 апреля терминала D в терминал внутренних линий B. Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток,... читать дальше
.28 марта 2020 года 12:43
EBITDA ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году сократилась на 24% - до 7,735 млрд рублей по сравнению с 10,206 млрд руб. в 2018 году, следует из отчетности компании по МСФО. Снижение EBITDA по группе обусловлено снижением EBITDA Тарынского ГОКа, пояснили "Интерфаксу" в... читать дальше
.28 марта 2020 года 12:18
"Аэроэкспресс" с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока сокращает график движения поездов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". "В связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы "Аэроэкспресс" временно отменяет несколько рейсов ранним утром и поздним... читать дальше
.28 марта 2020 года 11:47
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2019 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., до $943,28 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП сократилась на 8,9%, до $866 431 млн. Показатель EBITDA снизился на 3,4%, до $646... читать дальше
.28 марта 2020 года 11:20
Отношения России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере были и остаются хорошими, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". "С Саудовской Аравией у нас были разные точки зрения не относительно партнерства между странами или... читать дальше
.28 марта 2020 года 11:07
По состоянию на 03:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 564 тыс. 610 человек, 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post. За время с... читать дальше
.28 марта 2020 года 10:51
Платежная система Mastercard рекомендует российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе компании. Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать... читать дальше
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