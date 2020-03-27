Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 88,86 пункта (3,569%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,11 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38815,484 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 494,825 млрд руб., или на...

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ООО "Элемент лизинг" перенесло дату исполнения оферты облигаций серии БО-04 с 7 на 10 апреля, говорится в сообщении компании "Брокеркредитсервис", выступающей агентом по исполнению оферты. Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ № 206 от 25... Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ № 206 от 25... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2855 руб. Минимальный курс евро составил 85,4525 руб.,... Минимальный курс евро составил 85,4525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2404 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9787 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9271 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9271 руб., максимальный -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации "Роснано" серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 7,6 раза и составила 76,4 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 2% и составила 960,8 млрд руб., себестоимость - снизилась на 2%, до 787,4 млрд... Выручка увеличилась на 2% и составила 960,8 млрд руб., себестоимость - снизилась на 2%, до 787,4 млрд... читать дальше

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Банк Канады экстренно понизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, это решение было принято, чтобы "поддержать финансовую систему и экономику Канады в период пандемии COVID-19". Помимо этого, ЦБ страны... Помимо этого, ЦБ страны... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти. В Азии в пятницу индексы выросли, но в минусе торговалась Европа и в красной... В Азии в пятницу индексы выросли, но в минусе торговалась Европа и в красной... читать дальше

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Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по РСБУ в 2019 году упала на 30,3% - до 651,124 млрд рублей с 934,398 млрд рублей за 2018 год, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка сократилась на 8% - до 4758,711 млрд рублей, себестоимость выросла на... Выручка сократилась на 8% - до 4758,711 млрд рублей, себестоимость выросла на...

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Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу. Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка,... Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка,... читать дальше

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Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров. "Ассоциация предлагает не... "Ассоциация предлагает не... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... читать дальше

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Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в феврале 2020 года на 3,8% после повышения на 2,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За два месяца рост цен составил 6,1%. В 12 субъектах Российской Федерации бензин... В 12 субъектах Российской Федерации бензин... читать дальше

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