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27 марта 2020 года 20:07
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 88,86 пункта (3,569%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,11 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 марта снизилась на 1,26% и составила 38815,484 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38815,484 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 494,825 млрд руб., или на...
.27 марта 2020 года 19:35
ООО "Элемент лизинг" перенесло дату исполнения оферты облигаций серии БО-04 с 7 на 10 апреля, говорится в сообщении компании "Брокеркредитсервис", выступающей агентом по исполнению оферты. Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ № 206 от 25... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2855 руб. Минимальный курс евро составил 85,4525 руб.,... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2404 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2404 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9787 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9271 руб., максимальный -... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:09
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации "Роснано" серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P. Сбор... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:08
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 7,6 раза и составила 76,4 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 2% и составила 960,8 млрд руб., себестоимость - снизилась на 2%, до 787,4 млрд... читать дальше
.27 марта 2020 года 19:03
Банк Канады экстренно понизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, это решение было принято, чтобы "поддержать финансовую систему и экономику Канады в период пандемии COVID-19". Помимо этого, ЦБ страны... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти. В Азии в пятницу индексы выросли, но в минусе торговалась Европа и в красной... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:49
Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по РСБУ в 2019 году упала на 30,3% - до 651,124 млрд рублей с 934,398 млрд рублей за 2018 год, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка сократилась на 8% - до 4758,711 млрд рублей, себестоимость выросла на...
.27 марта 2020 года 18:42
Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу. Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка,... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:35
АБР предлагает "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам и исключить из числа плательщиков пенсионеров
Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров. "Ассоциация предлагает не... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:31
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:27
Во 2-м полугодии нефть подорожает до $40 за баррель в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:19
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в феврале 2020 года на 3,8% после повышения на 2,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За два месяца рост цен составил 6,1%. В 12 субъектах Российской Федерации бензин... читать дальше
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