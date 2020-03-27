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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга...
 
Процедуру личного банкротства предлагают упростить
Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуру банкротства во внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс....
 
Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%
Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он...
 
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27 марта 2020 года 20:07
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 88,86 пункта (3,569%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,11 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 марта снизилась на 1,26% и составила 38815,484 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38815,484 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 494,825 млрд руб., или на...
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27 марта 2020 года 19:35
"Элемент лизинг" перенес оферту облигаций БО-04 на 10 апреля
ООО "Элемент лизинг" перенесло дату исполнения оферты облигаций серии БО-04 с 7 на 10 апреля, говорится в сообщении компании "Брокеркредитсервис", выступающей агентом по исполнению оферты.

Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ № 206 от 25...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 86,2855 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2855 руб.

Минимальный курс евро составил 85,4525 руб.,...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2404 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2404 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9787 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9787 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9271 руб., максимальный -...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснано" на 6,5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации "Роснано" серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P.

Сбор...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:08
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла почти в 8 раз
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 7,6 раза и составила 76,4 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 2% и составила 960,8 млрд руб., себестоимость - снизилась на 2%, до 787,4 млрд...    читать дальше
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27 марта 2020 года 19:03
ЦБ Канады экстренно снизил базовую ставку до 0,25%
Банк Канады экстренно понизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, это решение было принято, чтобы "поддержать финансовую систему и экономику Канады в период пандемии COVID-19".

Помимо этого, ЦБ страны...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи упал на 3,6%, индекс РТС - на 6,1%
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти.

В Азии в пятницу индексы выросли, но в минусе торговалась Европа и в красной...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:49
Прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2019 году снизилась на 30%
Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по РСБУ в 2019 году упала на 30,3% - до 651,124 млрд рублей с 934,398 млрд рублей за 2018 год, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка сократилась на 8% - до 4758,711 млрд рублей, себестоимость выросла на...
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27 марта 2020 года 18:42
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется ниже $24,6 за баррель
Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка,...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:35
АБР предлагает "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам и исключить из числа плательщиков пенсионеров
Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров.

"Ассоциация предлагает не...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:31
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "ВЭБ-лизинга" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:27
Во 2-м полугодии нефть подорожает до $40 за баррель в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".

По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть...    читать дальше
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27 марта 2020 года 18:19
Рост цен производителей бензина в феврале ускорился до 3,8% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в феврале 2020 года на 3,8% после повышения на 2,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За два месяца рост цен составил 6,1%.

В 12 субъектах Российской Федерации бензин...    читать дальше
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