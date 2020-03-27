Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,9535 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9535 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,57 руб., максимальный - 79,0225 руб. Было заключено 19613 сделок. Объем торгов составил 84426,75 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,9075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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