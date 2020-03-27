27 марта 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.03 по 05.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.03.2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2020
|30.03.2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2020
|30.03.2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2020
|30.03.2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2020
|31.03.2020
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2020
|31.03.2020
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2019
|31.03.2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2020
|31.03.2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2020
|31.03.2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2020
|31.03.2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2020
|31.03.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2020
|31.03.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2020
|31.03.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2020
|31.03.2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2020
|31.03.2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2020
|31.03.2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2020
|31.03.2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2020
|31.03.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2020
|01.04.2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2020
|01.04.2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2020
|01.04.2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2020
|01.04.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2020
|01.04.2020
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2020
|01.04.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 марта
|02.04.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2020
|02.04.2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2020
|02.04.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 марта
|02.04.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 марта
|02.04.2020
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2020
|02.04.2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2020
|03.04.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2020
|03.04.2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Март 2020
|03.04.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2020
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Время
Публикация
Период
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