Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,7165 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7165 руб.

Минимальный курс евро составил 85,415 руб., максимальный - 86,145 руб. Было заключено 4792 сделки. Объем торгов составил 22381,78 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,02 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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