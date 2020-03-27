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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 85,7389 руб.
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27 марта 2020 года 14:02
ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 85,7389 руб.
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27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 85,7389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,59 коп. Это автоматическое сообщение.
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27 марта 2020 года 18:35
АБР предлагает "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам и исключить из числа плательщиков пенсионеров
Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров. "Ассоциация предлагает не... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:31
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:27
Во 2-м полугодии нефть подорожает до $40 за баррель в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:19
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в феврале 2020 года на 3,8% после повышения на 2,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За два месяца рост цен составил 6,1%. В 12 субъектах Российской Федерации бензин... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:11
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году, по предварительным данным, составила 18,1 млн человек против 18,4 млн в 2018 году, сообщил в пятницу Росстат на своем сайте. Уровень бедности в РФ в 2019 году составил 12,3% против 12,6% в 2018... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:08
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) выкупило в рамках оферты 9 млн 951,797 тыс. облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:05
В январе 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах снизился на 24% и составил 1 трлн 238,7 млрд... читать дальше
.27 марта 2020 года 18:03
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К238 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 21,96% выпуска на 4,39 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 24 марта. Ставка купона установлена в размере 5,78%... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:56
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2020 года в добывающих производствах не изменился и остался на уровне минус 3%, как и в феврале, в обрабатывающих производствах также не изменился и составил минус 2%,... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:47
Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 89,1 пункта с февральской отметки в 101 пункт, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 95,9 пункта, и... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9535 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,57 руб.,... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:26
Производство автомобилей в Великобритании в феврале сократилось на 0,8% в годовом выражении - до 121,17 тыс., свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Снижение показателя... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:16
Во время закрытия объектов розничной торговли с 28 марта по 5 апреля, за исключением продуктовых магазинов и точек с товарами первой необходимости, продолжат работу салоны связи и зоомагазины. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. "В период нерабочей недели... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 30.03 по 05.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:10
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям "Роснано" серии БО-002P-04 объемом 6,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:08
Американские фондовые индексы заметно снижаются после уверенного роста накануне. Инвесторы оценивают данные о росте числа инфицированных коронавирусом в США, которое превысило количество случаев заражения в Китае. В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся... читать дальше
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