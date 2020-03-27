ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 марта в размере 77,7325 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 77,7325 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,98 коп.

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Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров. "Ассоциация предлагает не... "Ассоциация предлагает не... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... Кредитный рейтинг компании находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей... читать дальше

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Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... По его мнению, рынок увидит реакцию производителей на низкие цены через полгода или чуть... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в феврале 2020 года на 3,8% после повышения на 2,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За два месяца рост цен составил 6,1%. В 12 субъектах Российской Федерации бензин... В 12 субъектах Российской Федерации бензин... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году, по предварительным данным, составила 18,1 млн человек против 18,4 млн в 2018 году, сообщил в пятницу Росстат на своем сайте. Уровень бедности в РФ в 2019 году составил 12,3% против 12,6% в 2018... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) выкупило в рамках оферты 9 млн 951,797 тыс. облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше

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В январе 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах снизился на 24% и составил 1 трлн 238,7 млрд... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К238 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 21,96% выпуска на 4,39 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 24 марта. Ставка купона установлена в размере 5,78%... Сбор заявок на бонды прошел 24 марта. Ставка купона установлена в размере 5,78%... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2020 года в добывающих производствах не изменился и остался на уровне минус 3%, как и в феврале, в обрабатывающих производствах также не изменился и составил минус 2%,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 89,1 пункта с февральской отметки в 101 пункт, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 95,9 пункта, и... Предварительное значение индекса составляло 95,9 пункта, и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9535 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,57 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,57 руб.,... читать дальше

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Производство автомобилей в Великобритании в феврале сократилось на 0,8% в годовом выражении - до 121,17 тыс., свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Снижение показателя... Снижение показателя... читать дальше

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Во время закрытия объектов розничной торговли с 28 марта по 5 апреля, за исключением продуктовых магазинов и точек с товарами первой необходимости, продолжат работу салоны связи и зоомагазины. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. "В период нерабочей недели... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.03 по 05.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям "Роснано" серии БО-002P-04 объемом 6,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно снижаются после уверенного роста накануне. Инвесторы оценивают данные о росте числа инфицированных коронавирусом в США, которое превысило количество случаев заражения в Китае. В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся... В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся... читать дальше

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