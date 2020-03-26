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26 марта 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,2729 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2918 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2729 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,3475 руб., максимальный - 79,07 руб. Было заключено 17618 сделок. Объем торгов составил 68827,82 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,6125 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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