Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,7151 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7151 руб.

Минимальный курс евро составил 85,185 руб., максимальный - 86,2075 руб. Было заключено 5019 сделок. Объем торгов составил 22586,95 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,5 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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