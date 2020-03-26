Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 марта

26 марта. FINMARKET.RU -РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4100,44 (+46,29) руб./грамм; на серебро - 35,35 (+1,27) руб./грамм; на платину - 1847,61 (+11,81) руб./грамм; на палладий - 5714,95 (+595,21) руб./грамм.

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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2019 году получило 2,315 млрд рублей чистой прибыли против 2,265 млрд рублей убытка годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 6%, до 23,031 млрд рублей. Выручка на основе... читать дальше

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Российские эмитенты получат право раскрыть свою годовую финансовую отчетность за 2019 год до конца июля, такая норма содержится в поправках, которые комитет Госдумы по собственности одобрил к принятию на сегодняшнем заседании. Годовая консолидированная финансовая... Годовая консолидированная финансовая... читать дальше

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Аналитики крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase ухудшили свои прогнозы роста экономики США в первом и втором кварталах 2020 года. В аналитической записке для клиентов экономисты JPMorgan Майкл Фероли и Джесси Эдгертон сообщили, что провели оценку мер, которые были приняты... читать дальше

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Отделения Сбербанка России с 30 марта по 5 апреля будут работать в режиме выходного дня, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Банк отмечает, что 28 марта (суббота) офисы будут работать в режиме стандартного рабочего дня, а 29 марта (воскресенье) - в... Банк отмечает, что 28 марта (суббота) офисы будут работать в режиме стандартного рабочего дня, а 29 марта (воскресенье) - в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2918 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2729 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,3475 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,3475 руб.,... читать дальше

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Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы в США до 20% и выше при развитии наихудшего сценария в экономике. "Количество людей, подавших заявки на пособия, говорит о степени шока в экономике", - полагает главный экономист FHN Financial Крис Лоу. Как... Как... читать дальше

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, страна которого председательствует в настоящее время в G20, призвал участников саммита к эффективному и слаженному ответу на пандемию коронавируса. "Мы должны дать эффективный и скоординированный ответ на эту пандемию и... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-388 на 27 млрд 456,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил главам регионов совместно с Минпромторгом контролировать ценообразование на стройматериалы, сообщили в пресс-службе вице-премьера. "Сегодня в рамках селекторного совещания я дал поручение Минпромторгу в ежедневном режиме мониторить цены на... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг после публикации данных о скачке количества новых заявок на пособие по безработице более чем на 3 млн. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 27-го купона облигаций 29-й серии в размере 3,3% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

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ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ООО "Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 2-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале... Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале... читать дальше

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В феврале текущего года нерезиденты в феврале увеличили вложения в ОФЗ на 171 млрд рублей, или на 5,7%, до 3,185 трлн рублей с 3,014 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка ОФЗ в феврале вырос на 299 млрд рублей, или на 3,4%, до 9,128 трлн рублей с... Объем рынка ОФЗ в феврале вырос на 299 млрд рублей, или на 3,4%, до 9,128 трлн рублей с... читать дальше

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На период с 13 по 30 апреля Volvo Group приостановит работу завода по производству грузовых автомобилей в Калуге , сообщила пресс-служба компании. Такое решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Такое решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. "Дополнительным фактором в пользу данного... "Дополнительным фактором в пользу данного... читать дальше

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Минторг США оставил неизменной оценку роста ВВП страны в 4-м квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные. Аналитики также не ожидали изменения оценки, сообщает Trading Economics. Таким образом,... читать дальше

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ВЭБ приобрел в рамках оферты 14 млн 993,328 тыс. облигаций 10-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 99,95% выпуска. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 99,95% выпуска. Банк разместил... Банк разместил... читать дальше

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