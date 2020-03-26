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26 марта 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0787 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0787 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0516 руб., максимальный - 11,147 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 117,92 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,11 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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