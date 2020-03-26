.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0787 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга...
 
Процедуру личного банкротства предлагают упростить
Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуру банкротства во внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс....
 
Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%
Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 марта 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0787 руб.

 0  
26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0787 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0516 руб., максимальный - 11,147 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 117,92 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,11 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 марта 2020 года 10:51
Mastercard рекомендовал российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия
Платежная система Mastercard рекомендует российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе компании.

Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 10:29
S&P и Moody's снижают рейтинги американских компаний
Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service снижают рейтинги американских эмитентов рекордными темпами более чем за десятилетие, поскольку не только отдельные компании, но и целые отрасли борются с резким спадом спроса из-за пандемии...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 10:04
ВЭБ в 2019 году сократил чистый убыток в 3,3 раза
ВЭБ в 2019 году получил 52,8 млрд рублей чистого убытка по МСФО, сообщается в отчете госкорпорации. Годом ранее убыток ВЭБа составил 175,8 млрд рублей. Таким образом, госкорпорации удалось сократить убыток в 3,3 раза.

Активы группы на 31 декабря 2019 года составили...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 09:47
Саудовская Аравия будет руководствоваться здравым смыслом, повышая поставки нефти, считают в Минэнерго РФ
Саудовская Аравия, объявившая о резком росте поставок нефти на мировой рынок, также будет руководствоваться здравым смыслом, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Комментируя перспективы роста добычи Саудовской Аравией после 1 апреля, когда заканчивается сделка...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 09:20
Конгресс одобрил законопроект о мерах поддержки экономики США общим объемом около $2 трлн
Палата представителей вслед за Сенатом Конгресса США одобрила в пятницу законопроект о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн.

Президент Дональд Трамп ранее обещал незамедлительно подписать этот закон, который по своему масштабу почти в 2...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 марта в размере 77,7325 руб., курс евро - 85,7389 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 77,7325 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 85,7389 руб. По сравнению с...
.
27 марта 2020 года 20:07
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 88,86 пункта (3,569%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,11 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 марта снизилась на 1,26% и составила 38815,484 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38815,484 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 494,825 млрд руб., или на...
.
27 марта 2020 года 19:35
"Элемент лизинг" перенес оферту облигаций БО-04 на 10 апреля
ООО "Элемент лизинг" перенесло дату исполнения оферты облигаций серии БО-04 с 7 на 10 апреля, говорится в сообщении компании "Брокеркредитсервис", выступающей агентом по исполнению оферты.

Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ № 206 от 25...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2404 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2404 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9787 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9787 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9271 руб., максимальный -...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 86,2855 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2855 руб.

Минимальный курс евро составил 85,4525 руб.,...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснано" на 6,5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации "Роснано" серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P.

Сбор...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:08
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла почти в 8 раз
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 7,6 раза и составила 76,4 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 2% и составила 960,8 млрд руб., себестоимость - снизилась на 2%, до 787,4 млрд...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:03
ЦБ Канады экстренно снизил базовую ставку до 0,25%
Банк Канады экстренно понизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, это решение было принято, чтобы "поддержать финансовую систему и экономику Канады в период пандемии COVID-19".

Помимо этого, ЦБ страны...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи упал на 3,6%, индекс РТС - на 6,1%
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти.

В Азии в пятницу индексы выросли, но в минусе торговалась Европа и в красной...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.