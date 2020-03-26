26 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2020
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2020
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2019
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 марта
Это автоматическое сообщение.
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