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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,1485 руб.
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26 марта 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,1485 руб.

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26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,1485 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,68 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Huawei возобновила...    читать дальше
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26 марта 2020 года 10:29
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26 марта 2020 года 10:23
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26 марта 2020 года 10:20
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26 марта 2020 года 10:20
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26 марта 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 78,8362 руб....    читать дальше
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26 марта 2020 года 10:13
Цены на молочную продукцию стабильны на этой неделе - Минсельхоз РФ
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Так, по данным министерства, средняя цена сельхозпроизводителей на цельное пастеризованное молоко жирностью 3,2% 24 марта составила 45,22 рубля за 1 кг (с НДС), что...    читать дальше
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Фондовый рынок России выбрал сегодня красную зону вслед за дешевеющей нефтью.

Европейские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду на фоне известий о достижении соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США объемом порядка $2 трлн в условиях...    читать дальше
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26 марта 2020 года 10:03
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