ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,1485 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,1485 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,68 коп.

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ЦБ РФ 24 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,36 млрд рублей, следует из данных Банка России. 23 марта ЦБ РФ в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,76 млрд рублей. 23 марта ЦБ РФ в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,76 млрд рублей. ЦБ с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках... ЦБ с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0787 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0516 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0516 руб., максимальный -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг американского автопроизводителя Ford Motor сразу на две ступени - с "BBB-" до уровня "BB+", который уже относится к категории "спекулятивных". "Пандемия коронавируса создала... "Пандемия коронавируса создала... читать дальше

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Объем розничных продаж в Великобритании в феврале 2020 года сократился на 0,3% по сравнению с январем, когда их рост составлял 0,9%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении объем розничных продаж не изменился. В январе... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,8289... читать дальше

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ВВП Сингапура в первом квартале 2020 года упал на 10,6% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Снижение экономики в годовом выражении составило 2,2%, свидетельствуют предварительные официальные данные. Показатель упал на фоне спада в трех основных сегментах экономики... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 89,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Более 90% из 150 тыс. сотрудников китайской Huawei Technologies Co. вернулись к работе после временной приостановки, связанной с распространением коронавируса, заявил основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal. Huawei возобновила... Huawei возобновила... читать дальше

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Акции американской Apple Inc. снизились примерно на 0,6% по итогам торгов в среду после того, как издание Nikkei Asian Review сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что компания рассматривает возможность отложить выпуск первой линейки iPhone 5G, поскольку пандемия... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги 7 европейских автопроизводителей: германских Daimler AG и Volkswagen (VW), британских Jaguar Land Rover Automotive Plc (JLR) и McLaren Holdings Ltd, французских... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,89 пункта (0,974%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2428,8 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,98 пункта (1,118%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,98 пункта (1,118%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,8362... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль падает к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 78,8362 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 78,8362 руб.... читать дальше

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Цены на молоко, масло и сыры на этой неделе в РФ сохранились на стабильном уровне, сообщает Минсельхоз. Так, по данным министерства, средняя цена сельхозпроизводителей на цельное пастеризованное молоко жирностью 3,2% 24 марта составила 45,22 рубля за 1 кг (с НДС), что... Так, по данным министерства, средняя цена сельхозпроизводителей на цельное пастеризованное молоко жирностью 3,2% 24 марта составила 45,22 рубля за 1 кг (с НДС), что... читать дальше

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Фондовый рынок России выбрал сегодня красную зону вслед за дешевеющей нефтью. Европейские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду на фоне известий о достижении соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США объемом порядка $2 трлн в условиях... Европейские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду на фоне известий о достижении соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США объемом порядка $2 трлн в условиях... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,79/80,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 56 коп., Cредний курс продажи...

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