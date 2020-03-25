Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9283 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9283 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8251 руб., максимальный - 11,1279 руб. Было заключено 269 сделок. Объем торгов составил 743,26 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0616 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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