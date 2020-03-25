Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,1608 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1608 руб.

Минимальный курс евро составил 83,4225 руб., максимальный - 85,14 руб. Было заключено 8119 сделок. Объем торгов составил 44946,15 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,1 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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