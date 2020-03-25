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25 марта 2020 года 15:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 марта
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25 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4054,15 (-0,68) руб./грамм; на серебро - 34,08 (+2,37) руб./грамм; на платину - 1835,8 (+114,49) руб./грамм; на палладий - 5119,74 (+505,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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25 марта 2020 года 16:46
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.25 марта 2020 года 16:14
ПАО "КАМАЗ", крупнейший производитель грузовиков в РФ, в 2019 г. получило 1,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла к прошлому году на 6%, до 160,8 млрд руб. "Общая... читать дальше
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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем... читать дальше
.25 марта 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,81/79,8 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,81/79,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...
.25 марта 2020 года 16:00
За период с 17 по 23 марта инфляция в России ускорилась до 0,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала марта инфляция составила 0,5%, с начала года - 1,3%. За период на трех предыдущих неделях индекс потребительских цен составлял... читать дальше
.25 марта 2020 года 15:53
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.25 марта 2020 года 15:38
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.25 марта 2020 года 15:30
В четверг, 26 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 62439,08 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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В четверг, 26 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4696,09 млн руб.
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