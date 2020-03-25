Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 марта составил 77,7928 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 9117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7928 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 10565 пунктов.

Минимальная цена 77,5325 руб., максимальная - 78,28 руб. Было заключено 16188 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 68767 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,605 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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