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25 марта 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0106 руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0106 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,95 руб., максимальный - 11,0425 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 110,8 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,95 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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