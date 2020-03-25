25 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2020
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2020
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Февраль 2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 марта
Это автоматическое сообщение.
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25 марта 2020 года 16:46
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
"Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:41
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится с 22 апреля на более поздний срок, заявил в среду президент России Владимир Путин.
В телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом Путин подчеркнул, что "возникает вопрос и об организации... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:35
Все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продляться в течение следующих шести месяцев, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:34
Розничные цены на топливо в Москве на прошлой неделе оставались стабильными, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
На прошлой неделе ни одна из компаний не повышала цены на топливо.
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 в настоящее время в среднем... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:30
России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но она не может полностью отгородиться от этой угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:22
В Китае возобновилось строительство 65 аэропортов, сообщило Управление гражданской авиации страны.
Таким образом, возобновилась постройка более 80% подобных проектов.
В их число входят 27 крупных аэропортов государственного уровня (90%).
По данным на...
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25 марта 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,38 пункта (1,092%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2442,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту -... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:14
ПАО "КАМАЗ", крупнейший производитель грузовиков в РФ, в 2019 г. получило 1,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла к прошлому году на 6%, до 160,8 млрд руб.
"Общая... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:05
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб.
Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем... читать дальше
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25 марта 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,81/79,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 марта 2020 года 16:00
За период с 17 по 23 марта инфляция в России ускорилась до 0,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала марта инфляция составила 0,5%, с начала года - 1,3%.
За период на трех предыдущих неделях индекс потребительских цен составлял... читать дальше
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25 марта 2020 года 15:53
Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.
Средства предлагается выделить Ростуризму на предоставление в 2020 году субсидий на оказание... читать дальше
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25 марта 2020 года 15:45
Розничные цены на топливо на заправках России вторую неделю подряд остаются неизменными, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
В начале марта цены на топливо показывали небольшой рост, увеличиваясь на 15-30 коп. на Дальнем Востоке. В последние две недели цены оставались... читать дальше
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25 марта 2020 года 15:38
Туроператоры из-за закрытия всех популярных направлений ежедневно получают тысячи заявок на аннуляции туров и физически не могут их быстро обработать, поэтому туристам не стоит настаивать на немедленном возврате денег, особенно если их поездки запланированы на отдаленные даты,... читать дальше
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25 марта 2020 года 15:30
В четверг, 26 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 62439,08 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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25 марта 2020 года 15:30
В четверг, 26 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4696,09 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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