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24 марта 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,4404 руб.
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24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4404 руб. Минимальный курс евро составил 84,92 руб., максимальный - 85,845 руб. Было заключено 5078 сделок. Объем торгов составил 20388,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,55 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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