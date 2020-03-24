ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,8815 руб.

24 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 80,8815 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 283,72 коп.

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Оборот рынка дистанционной торговли лекарствами может достичь 100 млрд рублей, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. "Мы прогнозировали, думаем, примерно 100 млрд рублей. Где-то 10% от общих розничных продаж", - сказал Соколов на... "Мы прогнозировали, думаем, примерно 100 млрд рублей. Где-то 10% от общих розничных продаж", - сказал Соколов на... читать дальше

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Ситуация на рынке недвижимости Китая, на который, по подсчетам некоторых аналитиков, приходится 25% ВВП страны, не нормализовалась в марте и может продолжить ухудшаться, пишет Financial Times. Как отмечает газета, это будет происходить, несмотря на попытки властей... Как отмечает газета, это будет происходить, несмотря на попытки властей... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 2400 пунктов (ранее эту отметку индикатор превышал 20 марта) на фоне общемирового отскока благодаря беспрецедентным мерам Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке экономики... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса в Италии. Поддержку рынкам также оказали меры поддержки экономики, принятые накануне Федеральной резервной системой (ФРС) США. Число новых случаев заражения и... Число новых случаев заражения и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 140,32 пункта (6,227%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2393,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2396,26 (+6,34%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Энел Россия" по РСБУ в 2019 г. составил 12,191 млрд руб. против чистой прибыли в 5,519 млрд руб. по итогам 2018 г., следует из отчета компании. Выручка подросла на 0,7% и составила 73,948 млрд руб. Себестоимость продаж составила 62,255 млрд... Выручка подросла на 0,7% и составила 73,948 млрд руб. Себестоимость продаж составила 62,255 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 марта 2020 года. За февраль 2020 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 1,2% после роста на 0,8% в январе и составил на 1 марта 17 трлн 962,4 млрд руб.... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78/79,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 53 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,48/80,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,87/86,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 85,4253 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 78,8493 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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За неделю с 9 по 15 марта в России подскочили продажи товаров длительного хранения "для карантина", а гречка, рис и сахар возглавили список наиболее быстрорастущих продуктов, свидетельствуют данные Nielsen. Компания проанализировала динамику продаж товаров,... Компания проанализировала динамику продаж товаров,... читать дальше

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Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, заметно ухудшила прогноз прибыли на текущий финансовый год из-за вспышки коронавируса COVID-19. Компания ожидает падения прибыли от продолжающихся операций на 20%, говорится в... Компания ожидает падения прибыли от продолжающихся операций на 20%, говорится в... читать дальше

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Бюджет Фонда социального страхования (ФСС) стабилен, все социальные обязательства, в том числе по новому порядку оплаты листков нетрудоспособности для людей в карантине, будут финансированы в полном объеме, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. "На сегодняшний... "На сегодняшний... читать дальше

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ПАО "Соллерс" заявляет о падении спроса на свои автомобили на российском рынке, допускает приостановку производства не раньше мая. "Резко падает спрос на автомобили, и в связи с этим, конечно, может возникнуть недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие,... читать дальше

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