Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,3784 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3784 руб.

Минимальный курс евро составил 85,12 руб., максимальный - 87,4375 руб. Было заключено 5557 сделок. Объем торгов составил 28224,66 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,0375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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