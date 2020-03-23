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23 марта 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3306 руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3306 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,97 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 242,85 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,344 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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