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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 543,5 млрд руб.
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23 марта 2020 года 09:58
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 543,5 млрд руб.
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23 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 543,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 351,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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23 марта 2020 года 19:24
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К235 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1% выпуска на 200 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 марта. Ставка купона установлена в размере 5,97%... читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 17260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2899 руб. Минимальный курс евро составил 85,55 руб.,... читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,39 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,39 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3186 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный -... читать дальше
.23 марта 2020 года 19:02
Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, обслуживающие более 70% пассажиропотока в РФ) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли. Копия письма от 19 марта за... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:59
Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сократил утренние потери (рынок начал новую неделю обвалом индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,8%) благодаря новостям от Федрезерва США, который не стал ограничивать объем программы количественного смягчения для поддержки рынка в условиях... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:56
По оценке WoodMac, десятая часть мировой добычи нефти может стать нерентабельной при текущей цене Brent
По крайней мере 10% мировой добычи нефти могут стать нерентабельными, если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитический отчет Wood Mackenzie. По информации экспертов, если нефть марки Brent останется на уровне... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:51
Необеспеченные потребительские ссуды в январе ускорили темпы роста до 0,9% против декабрьской динамики 0,6%, говорится в материалах Банка России. ЦБ публикует данные по динамике беззалоговых розничных кредитов с небольшой задержкой. Темп прироста необеспеченных... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:46
Российские банки за январь-февраль 2020 года получили чистую прибыль в размере 337 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Чистая прибыль банков в феврале 2020 года составила 140 млрд рублей. Показатель чистой прибыли ЦБ начал раскрывать в 2020 году. Ранее сообщалось,... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:42
Российские банки в феврале ускорили темпы роста розничного кредитования до 1,2% по сравнению с сезонно низкой январской динамикой (+0,8%), говорится в материалах ЦБ РФ. Рост показателя мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавирусной... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:35
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) на уровне "ВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "негативный" со "стабильного". Краткосрочный рейтинг... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:28
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отмечает существенное сокращение случаев мошенничества со страховым возмещением по вкладам в 2019 году, говорится в годовом отчете госкорпорации. Так, за прошлый год АСВ выявило 105 операций по ненадлежащему (искусственному)... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:22
Средства физических лиц в российских банках в феврале 2020 года выросли в реальном выражении на 0,9% (без учета курсовой переоценки) - до 30,821 трлн рублей, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе, что характерно для начала года, говорится в обзоре ЦБ РФ о... читать дальше
.23 марта 2020 года 18:15
Минфин предложил новый вариант предоставления обратного акциза на сжиженные углеводордные газы (СУГ) - без компенсации выпадающих доходов введением НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), но установив размер выплат на одном уровне - 4,5 тыс. руб. за тонну, при том, что ранее... читать дальше
.23 марта 2020 года 17:59
Россельхознадзор с 20 марта на 10 дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России, следует из письма Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс". Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по...
.23 марта 2020 года 17:51
Сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может достигнуть 30%, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Однако, по мнению экспертов банка, стране удастся избежать повторения Великой депрессии, пишет MarketWatch. "Хорошая новость заключается в том, что,... читать дальше
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