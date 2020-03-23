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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 543,5 млрд руб.
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23 марта 2020 года 09:58

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 543,5 млрд руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 543,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 351,4 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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23 марта 2020 года 19:15
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Копия письма от 19 марта за...    читать дальше
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23 марта 2020 года 18:59
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23 марта 2020 года 18:56
По оценке WoodMac, десятая часть мировой добычи нефти может стать нерентабельной при текущей цене Brent
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23 марта 2020 года 18:51
Прирост беззалоговых потребссуд в январе ускорился до 0,9%
Необеспеченные потребительские ссуды в январе ускорили темпы роста до 0,9% против декабрьской динамики 0,6%, говорится в материалах Банка России.

ЦБ публикует данные по динамике беззалоговых розничных кредитов с небольшой задержкой.

Темп прироста необеспеченных...    читать дальше
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23 марта 2020 года 18:46
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Российские банки за январь-февраль 2020 года получили чистую прибыль в размере 337 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Чистая прибыль банков в феврале 2020 года составила 140 млрд рублей. Показатель чистой прибыли ЦБ начал раскрывать в 2020 году. Ранее сообщалось,...    читать дальше
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23 марта 2020 года 18:42
ЦБ РФ: розничные кредиты в феврале выросли на 1,2%
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23 марта 2020 года 18:35
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23 марта 2020 года 18:28
АСВ: в 2019 г. существенно сократилось число случаев мошенничества со страховкой по вкладам
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отмечает существенное сокращение случаев мошенничества со страховым возмещением по вкладам в 2019 году, говорится в годовом отчете госкорпорации.

Так, за прошлый год АСВ выявило 105 операций по ненадлежащему (искусственному)...    читать дальше
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23 марта 2020 года 18:22
Вклады физлиц в банках РФ в феврале выросли на 0,9%, депозиты юрлиц - на 1,1%
Средства физических лиц в российских банках в феврале 2020 года выросли в реальном выражении на 0,9% (без учета курсовой переоценки) - до 30,821 трлн рублей, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе, что характерно для начала года, говорится в обзоре ЦБ РФ о...    читать дальше
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23 марта 2020 года 18:15
Минфин предложил меньший объем обратного акциза на СУГ, но без НДПИ на попутный газ
Минфин предложил новый вариант предоставления обратного акциза на сжиженные углеводордные газы (СУГ) - без компенсации выпадающих доходов введением НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), но установив размер выплат на одном уровне - 4,5 тыс. руб. за тонну, при том, что ранее...    читать дальше
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23 марта 2020 года 17:59
Россия приостановил экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта на 10 дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России, следует из письма Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс".

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Однако, по мнению экспертов банка, стране удастся избежать повторения Великой депрессии, пишет MarketWatch.

"Хорошая новость заключается в том, что,...    читать дальше
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