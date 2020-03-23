23 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2020
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2020
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23 марта 2020 года 19:24
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К235 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1% выпуска на 200 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 18 марта. Ставка купона установлена в размере 5,97%... читать дальше
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23 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 17260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2899 руб.
Минимальный курс евро составил 85,55 руб.,... читать дальше
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23 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,39 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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23 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3186 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный -... читать дальше
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23 марта 2020 года 19:02
Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, обслуживающие более 70% пассажиропотока в РФ) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.
Копия письма от 19 марта за... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:59
Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сократил утренние потери (рынок начал новую неделю обвалом индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,8%) благодаря новостям от Федрезерва США, который не стал ограничивать объем программы количественного смягчения для поддержки рынка в условиях... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:56
По крайней мере 10% мировой добычи нефти могут стать нерентабельными, если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитический отчет Wood Mackenzie.
По информации экспертов, если нефть марки Brent останется на уровне... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:51
Необеспеченные потребительские ссуды в январе ускорили темпы роста до 0,9% против декабрьской динамики 0,6%, говорится в материалах Банка России.
ЦБ публикует данные по динамике беззалоговых розничных кредитов с небольшой задержкой.
Темп прироста необеспеченных... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:46
Российские банки за январь-февраль 2020 года получили чистую прибыль в размере 337 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.
Чистая прибыль банков в феврале 2020 года составила 140 млрд рублей. Показатель чистой прибыли ЦБ начал раскрывать в 2020 году. Ранее сообщалось,... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:42
Российские банки в феврале ускорили темпы роста розничного кредитования до 1,2% по сравнению с сезонно низкой январской динамикой (+0,8%), говорится в материалах ЦБ РФ.
Рост показателя мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавирусной... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:35
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) на уровне "ВВ".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "негативный" со "стабильного".
Краткосрочный рейтинг... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:28
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отмечает существенное сокращение случаев мошенничества со страховым возмещением по вкладам в 2019 году, говорится в годовом отчете госкорпорации.
Так, за прошлый год АСВ выявило 105 операций по ненадлежащему (искусственному)... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:22
Средства физических лиц в российских банках в феврале 2020 года выросли в реальном выражении на 0,9% (без учета курсовой переоценки) - до 30,821 трлн рублей, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе, что характерно для начала года, говорится в обзоре ЦБ РФ о... читать дальше
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23 марта 2020 года 18:15
Минфин предложил новый вариант предоставления обратного акциза на сжиженные углеводордные газы (СУГ) - без компенсации выпадающих доходов введением НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), но установив размер выплат на одном уровне - 4,5 тыс. руб. за тонну, при том, что ранее... читать дальше
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23 марта 2020 года 17:59
Россельхознадзор с 20 марта на 10 дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России, следует из письма Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс".
Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по...
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23 марта 2020 года 17:51
Сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может достигнуть 30%, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.
Однако, по мнению экспертов банка, стране удастся избежать повторения Великой депрессии, пишет MarketWatch.
"Хорошая новость заключается в том, что,... читать дальше
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