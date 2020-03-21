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21 марта 2020 года 17:57
Более 12 млн россиян живут без водопровода, более 11 млн - без качественной питьевой воды- Счетная палата
Счетная палата РФ в преддверии Всемирного дня водных ресурсов сообщила, что в России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, более 12 млн человек живут без водопровода, более 11 млн - без качественной питьевой воды. "Уточним, в 83 субъектах (не включены Москва и Санкт-Петербург)... читать дальше
.21 марта 2020 года 17:34
За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах, сообщает оперативный штаб. За последние сутки выписано по выздоровлению четверо человек: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них... читать дальше
.21 марта 2020 года 16:41
Четыре новые станции Некрасовской линии и две станции Большого кольца столичной подземки откроются для пассажиров 27 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В настоящее время завершаюсь работы на... читать дальше
.21 марта 2020 года 16:02
Банк России в феврале 2020 года закупил 0,3 млн унций (около 9 тонн) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 марта объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 73,6 млн унций (2,289 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1... читать дальше
.21 марта 2020 года 15:27
Стоимость ипотечного кредитования в США подскочила до максимальных отметок с середины января, несмотря на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой до нуля. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась до 3,65% по... читать дальше
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Министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, что является признаком возможного обострения ситуации с занятостью. "Очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на... читать дальше
.21 марта 2020 года 14:58
Правительство РФ усиливает мониторинг системообразующих предприятий в связи с ситуацией на валютном рынке, по итогам проведения стресс-тестов могут быть приняты дополнительные меры их поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин. "С учетом ситуации на валютном рынке мы усиливаем... читать дальше
.21 марта 2020 года 14:35
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям, сообщил глава ведомства Максим Решетников. "Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками", - сказал он в... читать дальше
.21 марта 2020 года 14:05
Мишустин заявил, что правительство и ЦБ в нынешней ситуации поддержат реальный сектор и малый бизнес
Правительство РФ совместно с Центральным банком принимает меры, чтобы на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках поддержать малый бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не... читать дальше
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21 марта 2020 года 13:43
Рост валового внутреннего продукта РФ за январь-февраль составил 2,3%, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил... читать дальше
.21 марта 2020 года 13:14
Российская нефтяная отрасль абсолютно готова к нынешней волатильности на рынках, российские компании работают в полном объеме и продолжают продавать нефть на мировом рынке, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она... читать дальше
.21 марта 2020 года 12:45
Отгрузки сахара с заводов за последние недели выросли на 20-25%, но имеющихся в настоящее время запасов хватит до февраля 2021 года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Союзроссахара. "Товарные запасы сахара на начало марта 2020 года оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом... читать дальше
.21 марта 2020 года 12:28
Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 августа 2020 года, следует из проекта постановления правительства, который в пятницу размещен на сайте regulation.gov.ru. Между тем, еще в начале марта ведомство предлагало продлить срок до 31... читать дальше
.21 марта 2020 года 12:02
Аксаков считает, что право на кредитные каникулы для граждан в трудной ситуации пока нет необходимости закреплять законодательно
Госдума пока не планирует законодательно прописывать механизм "кредитных каникул" для всех граждан, оказавшихся в трудной ситуации, достаточно "ипотечных каникул" и рекомендаций ЦБ в отношении людей с диагнозом коронавирус, заявил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку... читать дальше
.21 марта 2020 года 11:44
Сделка по снижению добычи нефти ОПЕК+ для стабилизации рынка уже утратила свое первоначальное значение, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он отметил, что большое влияние оказывает санкционный фактор. "Этот фактор влияет и на членов ОПЕК, в том числе... читать дальше
.21 марта 2020 года 11:32
По состоянию на 08:00 по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 11 167 тыс., поправились более 88 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие с 08:00... читать дальше
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