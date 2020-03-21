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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
Рост российской экономики за январь-февраль составил 2,3%
Рост валового внутреннего продукта РФ за январь-февраль составил 2,3%, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два...
 
Глава ЦБ: необходимости в прямой поддержке граждан наличными в России нет
Необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет, эффективность таких решений под вопросом, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по...
 
Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1%
Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое понизило прогноз роста российской экономики на 2020 год до 1% с ожидавшихся в декабре 2%. "Усиливающиеся глобальные проблемы, в том числе, замедление экономического роста в Китае, глобальный...
 
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21 марта 2020 года 17:57
Более 12 млн россиян живут без водопровода, более 11 млн - без качественной питьевой воды- Счетная палата
Счетная палата РФ в преддверии Всемирного дня водных ресурсов сообщила, что в России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, более 12 млн человек живут без водопровода, более 11 млн - без качественной питьевой воды. "Уточним, в 83 субъектах (не включены Москва и Санкт-Петербург)...    читать дальше
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21 марта 2020 года 17:34
За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавируса в 18 регионах
За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах, сообщает оперативный штаб. За последние сутки выписано по выздоровлению четверо человек: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них...    читать дальше
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21 марта 2020 года 16:41
В Москве в конце марта откроют шесть новых станций метро
Четыре новые станции Некрасовской линии и две станции Большого кольца столичной подземки откроются для пассажиров 27 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время завершаюсь работы на...    читать дальше
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21 марта 2020 года 16:02
ЦБ РФ в феврале увеличил запасы золота на 0,4%
Банк России в феврале 2020 года закупил 0,3 млн унций (около 9 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 марта объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 73,6 млн унций (2,289 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1...    читать дальше
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21 марта 2020 года 15:27
Стоимость ипотечного кредитования в США подскочила до максимума с января
Стоимость ипотечного кредитования в США подскочила до максимальных отметок с середины января, несмотря на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой до нуля.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась до 3,65% по...    читать дальше
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21 марта 2020 года 15:05
Ситуация с занятостью в РФ может обостриться - глава Минэкономразвития
Министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, что является признаком возможного обострения ситуации с занятостью. "Очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на...    читать дальше
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21 марта 2020 года 14:58
Правительство усиливает мониторинг системообразующих предприятий
Правительство РФ усиливает мониторинг системообразующих предприятий в связи с ситуацией на валютном рынке, по итогам проведения стресс-тестов могут быть приняты дополнительные меры их поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин. "С учетом ситуации на валютном рынке мы усиливаем...    читать дальше
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21 марта 2020 года 14:35
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям, сообщил глава ведомства Максим Решетников. "Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками", - сказал он в...    читать дальше
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21 марта 2020 года 14:05
Мишустин заявил, что правительство и ЦБ в нынешней ситуации поддержат реальный сектор и малый бизнес
Правительство РФ совместно с Центральным банком принимает меры, чтобы на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках поддержать малый бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не...    читать дальше
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21 марта 2020 года 13:43
Рост российской экономики за январь-февраль составил 2,3%
Рост валового внутреннего продукта РФ за январь-февраль составил 2,3%, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил...    читать дальше
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21 марта 2020 года 13:14
Мишустин: российская нефтяная отрасль готова к волатильности на рынках
Российская нефтяная отрасль абсолютно готова к нынешней волатильности на рынках, российские компании работают в полном объеме и продолжают продавать нефть на мировом рынке, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она...    читать дальше
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21 марта 2020 года 12:45
За последнюю неделю темпы отгрузок сахара в РФ с заводов увеличились на 20-25%
Отгрузки сахара с заводов за последние недели выросли на 20-25%, но имеющихся в настоящее время запасов хватит до февраля 2021 года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Союзроссахара. "Товарные запасы сахара на начало марта 2020 года оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом...    читать дальше
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21 марта 2020 года 12:28
Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 августа
Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 августа 2020 года, следует из проекта постановления правительства, который в пятницу размещен на сайте regulation.gov.ru. Между тем, еще в начале марта ведомство предлагало продлить срок до 31...    читать дальше
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21 марта 2020 года 12:02
Аксаков считает, что право на кредитные каникулы для граждан в трудной ситуации пока нет необходимости закреплять законодательно
Госдума пока не планирует законодательно прописывать механизм "кредитных каникул" для всех граждан, оказавшихся в трудной ситуации, достаточно "ипотечных каникул" и рекомендаций ЦБ в отношении людей с диагнозом коронавирус, заявил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку...    читать дальше
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21 марта 2020 года 11:44
Сечин: сделка ОПЕК+ для стабилизации рынка уже утратила свое первоначальное значение
Сделка по снижению добычи нефти ОПЕК+ для стабилизации рынка уже утратила свое первоначальное значение, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он отметил, что большое влияние оказывает санкционный фактор. "Этот фактор влияет и на членов ОПЕК, в том числе...    читать дальше
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21 марта 2020 года 11:32
Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 262 тысячам человек
По состоянию на 08:00 по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 11 167 тыс., поправились более 88 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие с 08:00...    читать дальше
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