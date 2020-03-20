Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,6802 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6802 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,41 руб., максимальный - 79,89 руб. К этому времени было заключено 92867 сделок. Объем торгов составил 348253,34 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,5875 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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