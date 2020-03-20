20 марта 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.03 по 29.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.03.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2020
|23.03.2020
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2020
|24.03.2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2020
|25.03.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2020
|25.03.2020
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2020
|25.03.2020
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Февраль 2020
|25.03.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2020
|25.03.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 марта
|26.03.2020
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2020
|26.03.2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2020
|26.03.2020
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2020
|26.03.2020
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2020
|26.03.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 марта
|26.03.2020
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2019
|26.03.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2020
|26.03.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 марта
|27.03.2020
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2020
|27.03.2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2020
|27.03.2020
|17:00
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2020
|27.03.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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