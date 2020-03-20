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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,0552 руб.
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20 марта 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,0552 руб.
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20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 27854 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,0552 руб. Минимальный курс евро составил 83,2625 руб., максимальный - 85,2875 руб. Было заключено 5304 сделки. Объем торгов составил 19624,71 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,83 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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