Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта

20 марта. FINMARKET.RU -РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3774,94 (-40,98) руб./грамм; на серебро - 30,12 (-1,89) руб./грамм; на платину - 1575,77 (+11,47) руб./грамм; на палладий - 4275,64 (+170,31) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,91 пункта (2,457%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2331,61 пункта. Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск 3-летних облигаций крымского "Российского национального коммерческого банка" (РНКБ) 1-й серии на 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37478,058 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2816,718 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6802 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 20500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,5123 руб. Минимальный курс евро составил 83,2875 руб.,... Минимальный курс евро составил 83,2875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,084 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9311 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9311 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов более чем на 5%, завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали уверенный рост весь день. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали уверенный рост весь день. Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве. Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве. Котировки фьючерсов... Котировки фьючерсов... читать дальше

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Правительство России может получить право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля. Соответствующий законопроект подготовило... читать дальше

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Правительство РФ не планирует в 2020-2027 гг. выделять бюджетные ассигнования на финансирование расширения мощностей электрогенерации АЭС в России, следует из постановления кабмина от 16 марта 2020 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск составила $27,53 за баррель, что на $0,94 (3,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Между тем... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск составила $27,53 за баррель, что на $0,94 (3,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Между тем... читать дальше

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ООО "Агронова-Л" выкупило по оферте 157,2 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Агент по приобретению - БК "Регион". Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Агент по приобретению - БК "Регион". Дебютный 5-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания... Дебютный 5-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания... читать дальше

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В Минпромторге России заявили, что ценовых всплесков на российском потребительском рынке не наблюдается, а попытки отдельных поставщиков повысить цены связаны не с повышенным спросом, а с изменением курсов валют. "Сегодня, по информации торговых организаций и... "Сегодня, по информации торговых организаций и... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" установил ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-П03 в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Эмитент в марте 2017 года разместил 6-летние облигации на 10 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.... Эмитент в марте 2017 года разместил 6-летние облигации на 10 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.... читать дальше

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Goldman Sachs прогнозирует падение экономики США во 2-м квартале на 24% на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Ранее банк ожидал роста ВВП во 2-м квартале на 5%. Прогноз был ухудшен, поскольку статданные уже не оправдывают ожиданий экспертов, пишет... Ранее банк ожидал роста ВВП во 2-м квартале на 5%. Прогноз был ухудшен, поскольку статданные уже не оправдывают ожиданий экспертов, пишет... читать дальше

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительном смягчении бюджетных правил для государств Евросоюза, чтобы дать им возможность выдержать экономические последствия эпидемии коронавируса. "Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше -... "Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше -... читать дальше

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В феврале продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это максимальный показатель с февраля 2007... читать дальше

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