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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 78,0443 руб.
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Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
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20 марта 2020 года 13:52

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 78,0443 руб.

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20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 78,0443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 211,27 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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20 марта 2020 года 19:53
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Выпуску присвоен...    читать дальше
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20 марта 2020 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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20 марта 2020 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 83,2875 руб.,...    читать дальше
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20 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,084 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,084 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9311 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 2,5%, индекс РТС - на 2,4%
Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов более чем на 5%, завершил пятницу в хорошем плюсе.

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Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве.

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20 марта 2020 года 18:51
Правительство РФ может получить право вводить мораторий на банкротство при существенном изменении курса рубля
Правительство России может получить право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля. Соответствующий законопроект подготовило...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:44
В 2020-2027 гг. на расширение мощностей АЭС в России бюджетные средства выделяться не будут
Правительство РФ не планирует в 2020-2027 гг. выделять бюджетные ассигнования на финансирование расширения мощностей электрогенерации АЭС в России, следует из постановления кабмина от 16 марта 2020 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:36
Нефтяные цены перешли к существенному снижению
Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу.

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20 марта 2020 года 18:32
ООО "Агронова-Л" выкупило по оферте облигации 1-й серии на 157,2 млн рублей
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Дебютный 5-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:31
Минпромторг РФ: ценовых всплесков не наблюдается, попытки отдельных поставщиков поднять цены связаны с курсами валют
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"Сегодня, по информации торговых организаций и...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:23
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Эмитент в марте 2017 года разместил 6-летние облигации на 10 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны....    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:23
Во 2-м квартале падение американского ВВП может составить 24%, число заявок на пособие по безработице - подскочить до 2,25 млн - Goldman Sachs
Goldman Sachs прогнозирует падение экономики США во 2-м квартале на 24% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

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20 марта 2020 года 18:16
Евросоюз из-за коронавируса смягчает бюджетные ограничения
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительном смягчении бюджетных правил для государств Евросоюза, чтобы дать им возможность выдержать экономические последствия эпидемии коронавируса.

"Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше -...    читать дальше
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20 марта 2020 года 18:09
Февральские перепродажи домов в США подскочили до 13-летнего максимума
В феврале продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это максимальный показатель с февраля 2007...    читать дальше
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