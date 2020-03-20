ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,2669 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 87,2669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,38 руб.

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Весь мир столкнулся с общим врагом - коронавирусом и сегодня находится в состоянии войны. "Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения - беспрецедентным за всю 75-летнюю историю ООН. Он приводит к огромным страданиям людей и переворачивает их жизнь, а также... читать дальше

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Главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск объявил о планах приостановить работу завода компании в городе Фримонт, штат Калифония под давлением местных властей, обеспокоенных темпами распространения... читать дальше

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Boeing Co. может снизить дивиденды и начать увольнять сотрудников своих предприятий, пишет Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники. Американский авиастроительный концерн оказался в крайне тяжелом положении из-за резкого падения объема авиаперевозок в результате... Американский авиастроительный концерн оказался в крайне тяжелом положении из-за резкого падения объема авиаперевозок в результате... читать дальше

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По состоянию на 8:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 233 тысячи 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие с... За истекшие с... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить налоговые каникулы по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба...

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ОО "Строительная компания "Легион" (Челябинск) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска объемом 200 млн рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-3-го купона... Компания завершила размещение 3-летнего выпуска объемом 200 млн рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-3-го купона... читать дальше

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Минэнерго РФ не видит предпосылок к росту цен на топливо в 2020 году выше инфляции как в опте, так и в рознице. Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в четверг в министерстве состоялось заседание штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, в котором... Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в четверг в министерстве состоялось заседание штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, в котором... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-385 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынок остается очень волатильным, несмотря на принимаемые правительствами и центробанками стран мира меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19. "Мы регулярно... "Мы регулярно... читать дальше

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России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести". "Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все... "Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все... читать дальше

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Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за американскими фондовыми индексами на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть в связи с ожиданиями существенного избытка нефти на рынке в 2020 году. Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне. Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum... Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1088,70 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,06 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70005,56 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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