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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,2669 руб.
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20 марта 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,2669 руб.

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20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 87,2669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,38 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Американский авиастроительный концерн оказался в крайне тяжелом положении из-за резкого падения объема авиаперевозок в результате...    читать дальше
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20 марта 2020 года 09:15
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20 марта 2020 года 09:14
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Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в четверг в министерстве состоялось заседание штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, в котором...    читать дальше
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"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все...    читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1088,70 млн.

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Выпуск

Тип погашения

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