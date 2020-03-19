Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,29 руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 21584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,29 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,25 руб., максимальный - 81,98 руб. Было заключено 28011 сделок. Объем торгов составил 107176,95 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,7425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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