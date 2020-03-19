ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 80,157 руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 80,157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 294,39 коп.

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"ЛУКОЙЛ" в рамках оптимизации планирует сократить инвестиционные затраты. "Мы сегодня конечно принимаем шаги по оптимизации наших инвестиционных затрат, эксплуатационных затрат", - сказал глава компании Вагит Алекперов журналистам. "Мы сегодня конечно принимаем шаги по оптимизации наших инвестиционных затрат, эксплуатационных затрат", - сказал глава компании Вагит Алекперов журналистам. "Компания в целом утвердила... "Компания в целом утвердила... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8406 руб. Минимальный курс евро составил 85,7675 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 85,7675 руб., максимальный -... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в январе 2020 года выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства увеличились на 6%. Данные за декабрь были... Данные за декабрь были... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3815,92 (+77,34) руб./грамм; на серебро - 32,01 (+1,13) руб./грамм; на платину - 1564,3 (-54,26) руб./грамм; на палладий - 4105,33 (+163,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Существенное падение мировой цены на нефть снизит добычу сланцевой нефти в США, но не окончательно, считает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК. "Убить - не убьет, но сильно ранит. Действительно добыча сланца упадет. Мы видели, как это было в 2016... читать дальше

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Ритейлеры несут огромные издержки, в том числе в связи с увеличением количества сотрудников, чтобы обеспечить ажиотажный спрос и обеспечить меры безопасности на фоне распространения коронавируса. "Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают...... "Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают...... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 67,23 пункта (3,182%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2213,96 (+4,8%) пункта,... читать дальше

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ГК "Автодор" 1 апреля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-29 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой... Облигации будут размещаться по закрытой... читать дальше

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Для того, чтобы повлиять на конъюнктуру рынка в краткосрочной перспективе, Центробанку РФ могут потребоваться продажи валюты $200-500 млн в день с учетом сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка, что предполагает дополнительные валютные интервенции на $100-400 млн в... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" установил ставку 11-12-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По... Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По... читать дальше

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров полагает, что ажиотажный спрос на продукты питания в ближайшие дни снизится - с учетом того, что никакого дефицита в России нет. "Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население... читать дальше

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По итогам 2019 года чистая прибыль "Мечела" по МСФО упала на 81%, или в 5,2 раза, и составила 2,409 млрд руб. по сравнению с 12,628 млрд в 2018 году, сообщила компания. Выручка сократилась на 5% - до 296,567 млрд руб. Выручка сократилась на 5% - до 296,567 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 29% и... Показатель EBITDA снизился на 29% и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 87,2669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 237,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 80,157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 294,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Все лица, прибывающие на территорию РФ, обязаны пройти обязательную двухнедельную изоляцию в домашних условиях, а при отсутствии возможности для этого - в больницах, соответствующее постановление главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно расти сегодня после обвала накануне. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 мск составила $26,44 за баррель, что на $1,56 (6,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 мск составила $26,44 за баррель, что на $1,56 (6,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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