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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 85,7934 руб.
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18 марта 2020 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 85,7934 руб.

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18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 32372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7934 руб.

Минимальный курс евро составил 83,485 руб., максимальный - 87,6625 руб. К этому времени было заключено 17015 сделок. Объем торгов составил 50843,5 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,88 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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