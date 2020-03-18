Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0773 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4762 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0773 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8341 руб., максимальный - 11,3479 руб. Было заключено 207 сделок. Объем торгов составил 491,07 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,33 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.