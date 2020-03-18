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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 6 марта по 13 марта на 1954 тыс. баррелей, бензина - упали на 6180 тыс. баррелей
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18 марта 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 6 марта по 13 марта на 1954 тыс. баррелей, бензина - упали на 6180 тыс. баррелей
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18 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1954 тыс. баррелей - до 453,737 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6180 тыс. баррелей и составили 240,819 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2940 тыс. баррелей, достигнув 125,12 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 3811 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2450 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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