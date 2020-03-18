Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,0987 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 35527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0987 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,9 руб., максимальный - 79,945 руб. Было заключено 30413 сделок. Объем торгов составил 95906,57 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,3975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.