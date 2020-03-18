Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,2881 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 27280 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2881 руб.

Минимальный курс евро составил 83,455 руб., максимальный - 86,23 руб. Было заключено 5958 сделок. Объем торгов составил 18455,33 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,135 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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