Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3626,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1348,85 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 3626,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3401,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3637,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3420,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 1348,85 млрд руб. против 1323,3179 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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