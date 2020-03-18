18 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Январь 2020
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Январь 2020
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 марта
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2020
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18 марта 2020 года 17:09
Чистая прибыль "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) по МСФО в 2019 году выросла на 23,6%, до 11,75 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Рентабельность по этому показателю увеличилась с 30,4% до 31%. "Положительная динамика обусловлена ростом перевозок на фоне... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:58
Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 мск составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:55
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent в октябре-декабре составила 21,58 млрд юаней ($3 млрд) против 14,23 млрд юаней годом ранее. Квартальная выручка подскочила на 25% - до 105,8 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании.
Количество активных... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:45
Доллар США дорожает относительно основных мировых валют в среду, продолжая рост предыдущего дня.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднимется на 0,7%. Ранее в ходе торгов он достиг максимального уровня почти за... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:38
"Аэрофлот" до конца марта приостановит регулярные рейсы из Москвы в Ливан и Египет, следует из сообщения на сайте компании.
Рейсы в Каир будут отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут - с 18 по 29 марта.
Также, согласно сообщению, с 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот"... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:37
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-382 на 28 млрд 206,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:31
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в среду пробил вниз 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года на фоне общемирового бегства из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019.
К 16:22 мск индекс... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:27
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение облигаций с погашением в 2045 году объемом 7 млрд 207,044 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на бонды прошел 17 марта, заявки принимал банк "ДОМ.РФ". Ставка... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:23
Мировые нефтехранилища в течение нескольких месяцев могут переполниться из-за падения спроса на нефть вследствие коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на оценки крупнейших энергетических трейдеров.
Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 114,28 пункта (5,137%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2110,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2205,41 (-0,87%) пункта,... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:15
Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, сократилось на 1,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,599 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:12
Ажиотажный спрос на продукты питания, который возник в московском регионе в последнее время на фоне распространения коронавируса, окончательно прекратится к середине следующей недели.
"Мы считаем, что к концу этой недели - середине следующей желание населения скупать... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:05
Доллар США и евро уверенно растут, обновляя максимумы февраля 2016 года на "Московской бирже". При этом курс евро превысил 87 рублей впервые с 17 февраля 2016 года, курс доллара в моменте достигал 79,95 руб. впервые с 11 февраля 2016 года.
Как отмечают эксперты... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,78/80,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 357 коп., Cредний курс продажи...
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18 марта 2020 года 16:01
В феврале 2020 года по сравнению с январем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,5% после роста на 0,9% в январе и снижения на 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В январе-феврале рост цен... читать дальше
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18 марта 2020 года 16:00
За период с 11 по 16 марта инфляция в России составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала марта инфляция составила 0,2%, с начала года - 1,0%.
За период с 3 по 10 марта, а также с 26 февраля по 2 марта индекс... читать дальше
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