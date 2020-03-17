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17 марта 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5947 руб.

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17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5947 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4743 руб., максимальный - 10,695 руб. Было заключено 180 сделок. Объем торгов составил 645,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,695 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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